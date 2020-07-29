У Дніпрі зіткнулися рейсовий автобус та легковик
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Дніпрі після лобового зіткнення автомобіля та пасажирського рейсового автобусу рятувальникам довелося розбирати легковик, щоб дістати постраждалого. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
Зазначається, що ДТП сталася 28 липня на перехресті вулиць Київської та Ковельської у Новокодацькому районі Дніпра.
"Внаслідок події постраждав чоловік, водій автомобіля "ВАЗ 21070", якого рятувальники вилучили з понівеченого автомобіля та передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації", – повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, у Києві на Наддніпрянському шосе зіткнулися легковик та вантажівка, одна людина загинула.