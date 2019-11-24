В Днепре задержали организатора конвертационного центра с оборотом наличности в 30 млн грн ежемесячно
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. СБУ задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам" услуги "по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30000000 гривен. Среди клиентов злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики, а также несколько государственных и коммунальных предприятий региона.
Во время следственных действий один из организаторов конвертационного оказал сопротивление и попытался убежать на авто. При этом он успел повредить почти десять частных машин, а затем угрожал оперативникам несуществующими связями в правоохранительных органах.
Напомним, СБУ разоблачила схему финансирования "Л/ДНР" через угольные оборудки.