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У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця

У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нелегальний бізнес щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Серед клієнтів зловмисників було понад 20 комерційних структур реального сектору економіки, а також кілька державних та комунальних підприємств регіону.

Під час слідчих дій один з організаторів конвертцентру вчинив опір та спробував утекти на авто. При цьому він встиг пошкодити майже десять приватних машин, а відтак погрожував оперативникам неіснуючими зв’язками у правоохоронних органах.

Нагадаємо, СБУ викрила схему фінансування "Л/ДНР" через вугільні оборудки.

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