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СБУ викрила схему фінансування "Л/ДНР" через вугільні оборудки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Служба безпеки України заблокувала механізм фінансування терористів з Луганської та Донецької областей через незаконний видобуток вугілля на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через незаконний видобуток на тимчасово окупованих територіях вугілля та подальшого його постачання до України та країн Європи", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що спецслужби встановили, що організатори оборудки зареєстрували в Україні низку комерційних структур.

"Через них ділки постачали на підконтрольну територію України продукцію, видобуту на захоплених членами незаконних збройних формувань українських вугільних об’єднань, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Так звані податки вони вносили до бюджетів псевдореспублік", - зазначили в пресцентрі.

Також зазначається, що в Україну вугілля надходило як нібито видобуте на території Росії. Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля українським ТЕЦ та до країн ЄС.

Одному з учасників нелегального бізнесу оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Здійснюються заходи щодо притягнення інших фігурантів кримінального провадження до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Донеччині викрили факт незаконного видобутку 2 тис. тонн вугілля.

Українські Національні Новини

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