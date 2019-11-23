СБУ викрила схему фінансування "Л/ДНР" через вугільні оборудки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Служба безпеки України заблокувала механізм фінансування терористів з Луганської та Донецької областей через незаконний видобуток вугілля на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
"Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через незаконний видобуток на тимчасово окупованих територіях вугілля та подальшого його постачання до України та країн Європи", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що спецслужби встановили, що організатори оборудки зареєстрували в Україні низку комерційних структур.
"Через них ділки постачали на підконтрольну територію України продукцію, видобуту на захоплених членами незаконних збройних формувань українських вугільних об’єднань, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Так звані податки вони вносили до бюджетів псевдореспублік", - зазначили в пресцентрі.
Також зазначається, що в Україну вугілля надходило як нібито видобуте на території Росії. Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля українським ТЕЦ та до країн ЄС.
Одному з учасників нелегального бізнесу оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Здійснюються заходи щодо притягнення інших фігурантів кримінального провадження до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, на Донеччині викрили факт незаконного видобутку 2 тис. тонн вугілля.