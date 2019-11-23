СБУ разоблачила схему финансирования "Л/ДНР" через угольные оборудки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Служба безопасности Украины заблокировала механизм финансирования террористов из Луганской и Донецкой областей через незаконную добычу угля на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" через незаконную добычу на временно оккупированных территориях угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны Европы", - говорится в сообщении.
Указано, что спецслужбы установили, что организаторы оборудки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур.
"С них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединениях, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Так называемые налоги они вносили в бюджеты псевдореспублик", - отметили в пресс-центре.
Также отмечается, что в Украину уголь поступал как якобы добытый на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинским ТЭЦ и в страны ЕС.
Одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Осуществляются мероприятия по привлечению других фигурантов уголовного производства к уголовной ответственности.
Напомним, в Донецкой области разоблачили факт незаконной добычи 2 тыс. тонн угля.