В Днепре спасли женщину, которая упала в колодец
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Службу спасения "101" 24 марта в 16:01 поступило сообщение о том, что женщина упала в колодец на улице Баженова Шевченковского района в Днепре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По указанному адресу были направлены спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию к месту вызова спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки достали женщину, гражданку 1952 года рождения из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи.
К месту вызова были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.
Напомним, в Днепре по улице Сичеславская Набережная Соборного района на ходу загорелся грузовик.