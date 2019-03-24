У Дніпрі врятували жінку, яка впала в колодязь
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. До Служби порятунку "101" 24 березня о 16:01 надійшло повідомлення про те, що жінка впала в колодязь на вулиці Баженова Шевченківського району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За вказаною адресою було направлено рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця виклику рятувальники за допомогою драбини та рятувальної мотузки дістали жінку, громадянку 1952 року народження з колодязя та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
До місця виклику було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
Нагадаємо, у Дніпрі по вулиці Січеславська Набережна Соборного району на ходу загорілась вантажівка.