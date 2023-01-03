В Днепре водитель с ребенком в машине убегала от копов и устроила дрифт на территории церкви

Детали

В понедельник, 2 января, правоохранители получили сообщения граждан о том, что водитель "Citroën", которая, вероятно, была в нетрезвом состоянии, неадекватно ведет себя за рулем. Они заметили указанный легковой автомобиль, в салоне которого находился ребенок.

Отмечается, что водитель не выполнила требования полицейских об остановке и на большой скорости пыталась скрыться, при этом создавала аварийные ситуации и повредила два служебных автомобиля. Затем женщина заехала на территорию церкви, где начала на большой скорости ездить по кругу и дрифтовать. Чтобы остановить ее, правоохранители применили табельное огнестрельное оружие, никто не пострадал.

Водителя задержали, а ребенка впоследствии передали отцу, сообщает ведомство. С мальчиком все хорошо.

Напомним

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