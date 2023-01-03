В Днепре водитель с ребенком в машине убегала от копов и устроила дрифт на территории церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Днепре задержали водитель, которая, вероятно, была в нетрезвом состоянии и создавала аварийные ситуации на дороге. Впоследствии оказалось, что в салоне авто был ребенок, полицейские заботились о нем до приезда родственников. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт Нацполиции Украины.
Детали
В понедельник, 2 января, правоохранители получили сообщения граждан о том, что водитель "Citroën", которая, вероятно, была в нетрезвом состоянии, неадекватно ведет себя за рулем. Они заметили указанный легковой автомобиль, в салоне которого находился ребенок.
Отмечается, что водитель не выполнила требования полицейских об остановке и на большой скорости пыталась скрыться, при этом создавала аварийные ситуации и повредила два служебных автомобиля. Затем женщина заехала на территорию церкви, где начала на большой скорости ездить по кругу и дрифтовать. Чтобы остановить ее, правоохранители применили табельное огнестрельное оружие, никто не пострадал.
Водителя задержали, а ребенка впоследствии передали отцу, сообщает ведомство. С мальчиком все хорошо.
Напомним
В Днепропетровской области будут судить мужчину, который обвиняется в изнасиловании 8-летнего ребенка.