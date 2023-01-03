У Дніпрі водійка з дитиною в автівці втікала від копів і влаштувала дрифт на території церкви

Деталі

У понеділок, 2 січня, правоохоронці отримали повідомлення громадян про те, що водійка "Citroën", яка, імовірно, була в нетверезому стані, неадекватно поводиться за кермом. Вони помітили вказаний легковий автомобіль, у салоні якого перебувала дитина.

Зазначається, що водійка не виконала вимоги поліцейських про зупинку та на великій швидкості намагалася втекти, при цьому створювала аварійні ситуації та пошкодила два службові автомобілі. Далі жінка заїхала на територію церкви, де почала на великій швидкості їздити по колу та дрифтувати. Щоб зупинитии її, правоохоронці застосували табельну вогнепальну зброю, ніхто не постраждав.

Водійку затримали, а дитину згодом передали батьку, повідомляє відомство. З хлопчиком все добре.

Нагадаємо

У Дніпропетровській області судитимуть чоловіка, який обвинувачується у зґвалтуванні 8-річної дитини.