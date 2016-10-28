В Днепре в результате ДТП пострадали 11 человек

Так, 28 октября 2016 года около 8:30 в Амур-Нижнеднепровском районе г. Днепра на улице Маршала Малиновского произошло столкновение грузового автомобиля "Мерседес Аксор" и микроавтобуса "Мерседес Спринтер".

Микроавтобус двигался по маршруту №201. В салоне автомобиля находилось 10 пассажиров и водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все они доставлены в городскую больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Следственные действия продолжаются.