У Дніпрі внаслідок ДТП постраждало 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні вранці у Дніпрі, постраждало одинадцять осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Так, 28 жовтня 2016 року близько 8:30 в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра на вулиці Маршала Малиновського сталося зіткнення вантажного автомобіля “Мерседес Аксор” та мікроавтобусу “Мерседес Спринтер”.
Мікроавтобус рухався за маршрутом №201. В салоні автомобіля знаходилося 10 пасажирів та водій. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди їм були спричинені тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Всі вони доставлені до міської лікарні. Одна особа знаходиться у тяжкому стані.
На даний момент поліції встановлює всі обставини ДТП. Слідчі дії тривають.