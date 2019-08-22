В Днепре произошел пожар в ангарах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В среду в 17:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на проспекте Мануйловский, что в городе Днепр. Об этом сообщили УНН в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По указанному адресу были направлены пожарных 3-й и восемнадцатого государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник в двух металлических ангарах и деревянном навесе.
Огнем поврежден деревянный навес, доски и стена в одном из ангаров, во втором - картонные коробки. Общая площадь пожара составляет 120 кв. метров.
В 17:59 огонь был локализован, ликвидирован в 18:10.
К ликвидации пожара привлечено 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.
Погибшие и травмированные отсутствуют.
Напомним, в Днепре на пожаре произошел обвал, травмированы трое пожарных.