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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 61410 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров.
06:35 • 77900 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров.

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124993 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135313 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124898 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127385 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129671 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153086 просмотра

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В Днепре на пожаре произошел обвал, травмированы трое пожарных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Утром 17 августа во время тушения пожара в заброшенном здании на площади Вокзальной в городе Днепр произошло обрушение конструкций крыши. Как следствие - травмированы трое спасателей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"17 августа в 7:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на площади Вокзальная, горит нежилое сооружение. Во время тушения очага пожара, в результате обрушения конструкций крыши травмированы 3 сотрудников Службы спасения "101", а именно, командир отделения, сержант службы гражданской защиты, 1991 года рождения, с предварительным диагнозом, ушиб правого коленного сустава. А также, двое пожарных-спасателей, младший сержант службы гражданской защиты и рядовой службы гражданской защиты 1992 и 1988 рождения соотственно", - указали в ведомстве.

По предварительной информации, угрозы жизни спасателей нет, но они госпитализированы в медицинское учреждение для обследования, добавили в ГСЧС.

Огнем повреждены конструкции заброшенного двухэтажного здания на площади 150 кв. м. Пожар локализован в 8:29 и ликвидирован в 10:56.

К пожарно-спасательным работам были привлечены 3 единицы техники и 15 спасателей.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в гостинице произошел пожар, есть 8 погибших.

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