У Дніпрі на пожежі стався обвал, травмовано трьох вогнеборців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Зранку 17 серпня під час гасіння пожежі у покинутій будівлі на площі Вокзальній у місті Дніпро сталося обвалення конструкцій даху. Як наслідок - травмувалися троє рятувальників. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.
"17 серпня о 7:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на площі Вокзальна, горить нежитлова споруда. Під час гасіння осередку пожежі, внаслідок обвалення конструкцій даху травмовано 3 співробітників Служби порятунку "101", а саме, командир відділення, сержант служби цивільного захисту, 1991 року народження, з попереднім діагнозом, забій правого колінного суглобу. А також, двоє пожежних-рятувальників, молодший сержант служби цивільного захисту та рядовий служби цивільного захисту 1992 та 1988 років народження відповідно", - вказали у відомстві.
За попередньою інформацією, загрози життю вогнеборців немає, але їх госпіталізовано до медичного закладу для обстеження, додали у ДСНС.
Вогнем пошкоджено конструкції покинутої двоповерхової будівлі на площі 150 кв. м. Пожежа локалізована о 8:29 та ліквідована о 10:56.
До пожежно-рятувальних робіт було залучено 3 одиниці техніки та 15 рятувальників.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих.