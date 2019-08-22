У Дніпрі сталася пожежа в ангарах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У середу о 17:29 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на проспекті Мануйлівський, що в місті Дніпро. Про це повідомили УНН у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.
За вказаною адресою було направлено вогнеборців 3-ої та 18-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла у двох металевих ангарах та дерев’яному навісі.
Вогнем пошкоджено дерев’яний навіс, дошки та стіна в одному з ангарів, в другому – картонні коробки. Загальна площа пожежі становить 120 кв. метрів.
О 17:59 вогонь було локалізовано, ліквідовано о 18:10.
До ліквідації пожежі залучено 13 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
Загиблі та травмовані відсутні.
Напомним, у Дніпрі на пожежі стався обвал, травмовано трьох вогнеборців.