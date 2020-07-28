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В Днепре разоблачили "черных риелторов", которые завладели 11 объектами недвижимости

В Днепре разоблачили "черных риелторов", которые завладели 11 объектами недвижимости

Киев  •  УНН

 • 14526 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Днепре разоблачили организаторов схемы незаконного завладения недвижимостью по поддельным документам, на их счету - 11 объектов, в том числе квартиры, недострои, земля и АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.

"В состав группы входили шесть человек, среди которых - организатор, "черные риелторы", пособники и непосредственные исполнители преступления. Во время досудебного расследования установлено, что жертвами их преступной деятельности становились пожилые люди и лица с алкогольной или наркотической зависимостью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 июля правоохранители провели 15 санкционированных обысков, в ходе которых у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, вещи и документы, компьютерную технику, флэш-накопители, мобильные телефоны, поддельные паспорта, документы и печати, подтверждающие их причастность к преступлениям.

"Досудебное расследование по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается. Сейчас трем лицам уже сообщено о подозрении по этим статьям. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей ", - добавили в полиции.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, в Днепре арестовали "черных риелторов", которые забрали у мужчин жилье и удерживали в трудовом рабстве.

Украинские Национальные Новости

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