В Днепре открылась выставка старинной формы и амуниции
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Об этом рассказывает уникальная выставка формы и амуниции 30-50-х годов XIX века, которая открылась на днях в Днепре, сообщили УНН-Центр в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
От служащих к обычным рабочим и школьникам. Как одевались люди в середине прошлого века, на что обращали внимание и какие аксессуары считали модными. Об этом всем можно узнать на выставке.
На выставке представлена редкая форма служащих министерств лесного хозяйства, угольной промышленности, юстиции, внутренних дел, железнодорожного транспорта.
Можно увидеть здесь и одежду обычных рабочих: стюардессы, таксиста, фотографа, почтальона. Также в экспозиции представлены вещи из гардероба украинской интеллигенции, учащихся профтехучилищ и школ.
Вся одежда настоящая. Ее собирали по барахолках, покупали у владельцев через Интернет.
Сейчас выставка насчитывает около 30 комплектов редкой формы, амуниции и одежды 30-50-х годов XIX века.