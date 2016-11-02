В Днепре открылась выставка старинной формы и амуниции

От служащих к обычным рабочим и школьникам. Как одевались люди в середине прошлого века, на что обращали внимание и какие аксессуары считали модными. Об этом всем можно узнать на выставке.

На выставке представлена ​​редкая форма служащих министерств лесного хозяйства, угольной промышленности, юстиции, внутренних дел, железнодорожного транспорта.

Можно увидеть здесь и одежду обычных рабочих: стюардессы, таксиста, фотографа, почтальона. Также в экспозиции представлены вещи из гардероба украинской интеллигенции, учащихся профтехучилищ и школ.

Вся одежда настоящая. Ее собирали по барахолках, покупали у владельцев через Интернет.

Сейчас выставка насчитывает около 30 комплектов редкой формы, амуниции и одежды 30-50-х годов XIX века.