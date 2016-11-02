У Дніпрі відкрилася виставка старовинної форми та амуніції
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Про це розповідає унікальна виставка форми та амуніції 30-50-х років ХІХ століття, що відкрилася днями у Дніпрі, повідомили УНН-Центр у прес-службі Дніпропетровської ОДА.
Від службовців до звичайних робітників та школярів. Як одягалися люди в середині минулого століття, на що звертали увагу та які аксесуари вважали модними. Про це все можна дізнатися на виставці.
На виставці представлена рідкісна форма службовців міністерств лісного господарства, вугільної промисловості, юстиції, внутрішніх справ, залізничного транспорту.
Можна побачити тут і одяг звичайних робітників: стюардеси, таксиста, фотографа, поштаря. Також в експозиції представлені речі з гардеробу української інтелігенції, учнів профтехучилищ та шкіл.
Весь одяг справжній. Його збирали по барахолках, купували у власників через Інтернет.
Наразі виставка налічує близько 30 комплектів рідкісної форми, амуніції та одягу 30-50-х років ХІХ століття.