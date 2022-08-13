В Днепре произошло тройное ДТП с участием скорой

Цитата

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Водитель легковушки Jaguar совершил столкновение с легковушкой Ford и специальным транспортным средством Citroen", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС.

Какой спецавтомобиль попал в ДТП, чрезвычайники не указывают, впрочем, на фото и видео с места происшествия видна "скорая".

Детали

В результате столкновения Jaguar перевернулся на крышу, а водитель попал в ловушку между покореженным автомобилем и дорожным покрытием. Пострадавшего 43-летнего мужчину госпитализировали работники экстренной медицинской помощи.

Напомним

13 августа на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими, движение из столицы затруднено.