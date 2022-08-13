У Дніпрі сталася потрійна ДТП за участю швидкої
Київ • УНН
КИЇВ 13 серпня. УНН. Вчора ввечері в Дніпрі водій Jaguar зіткнувся з автомобілем Ford та спецавтомобілем Citroen. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
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"Сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Водій легковика Jaguar здійснив зіткнення з легковиком Ford та спеціальним транспортним засобом Citroen", - йдеться у повідомленні ГУ ДСНС.
Який спецавтомобіль потрапив у ДТП, надзвичайники не вказують, утім, на фото та відео з місця події видно "швидку".
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У результаті зіткнення Jaguar перекинувся на дах, а водій потрапив у пастку між понівеченим автомобілем та дорожнім покриттям. Постраждалого 43-річного чоловіка госпіталізували працівники екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо
13 серпня на трасі Київ-Чоп сталася ДТП з постраждалими, рух зі столиці ускладнено.