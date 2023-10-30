В Днепре прогремел взрыв
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. В пригороде Днепра прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Детали
Как пишут мониторинговые телеграмм-каналы, предварительно по Днепру нанесен удар баллистической ракетой типа «Искандер-К».
Перед этим Воздушные Силы объявили ракетную опасность Днепропетровской области.
По состоянию на 02:15 воздушная тревога звучит, кроме Днепропетровской, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть по ссылке.