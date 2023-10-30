У Дніпрі пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У передмісті Дніпра пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН. У місті та області оголошена повітряна тривога.
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Як пишуть моніторингові телеграм-канали, попередньо, по Дніпру завдано удару балістичною ракетою типу «Іскандер-К».
Перед цим Повітряні Сили оголосили ракетну небезпеку для Дніпропетровської області.
Станом на 02.15 повітряна тривога лунає, окрім Дніпропетровської, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях. Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути за посиланням.