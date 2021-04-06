В Днепре умерла роженица, которая болела COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Днепре умерла 28-летняя роженица, у которой диагностировали Коронавирусная заболевания COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Детали
Как сообщил руководитель областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, у молодой женщины было поражено 90% легких. За ее жизнь боролись около трех недель.
Сейчас в ковид-корпусе больницы 130 пациентов, из них двадцать четвёртого крайне тяжелом или критическом состоянии. По информации врача, в учреждении, в частности, находится еще шесть рожениц, у которых диагностировали коронавирусной инфекцией.
Дополнительно
За последние сутки, 4 апреля, на Днепропетровщине обнаружили более 1000 случаев COVID-19. 13 человек умерли.
Всего за время пандемии в области лабораторно подтвердили более 93 000 случаев инфекции, 76000 человек выздоровели, почти 2,5 тысячи умерли.
Напомним
От коронавируса в Харьковской области умерло 2-месячного младенца. От осложнений COVID-19 умер главный врач харьковской городской больнице.