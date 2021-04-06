В Днепре умерла роженица, которая болела COVID-19

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45217 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63429 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107961 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143677 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195044 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193173 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279200 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326923 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157845 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143142 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Актуальное
В Днепре умерла роженица, которая болела COVID-19

В Днепре умерла роженица, которая болела COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15950 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Днепре умерла 28-летняя роженица, у которой диагностировали Коронавирусная заболевания COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Детали

Как сообщил руководитель областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, у молодой женщины было поражено 90% легких. За ее жизнь боролись около трех недель.

Сейчас в ковид-корпусе больницы 130 пациентов, из них двадцать четвёртого крайне тяжелом или критическом состоянии. По информации врача, в учреждении, в частности, находится еще шесть рожениц, у которых диагностировали коронавирусной инфекцией.

Дополнительно

За последние сутки, 4 апреля, на Днепропетровщине обнаружили более 1000 случаев COVID-19. 13 человек умерли.

Всего за время пандемии в области лабораторно подтвердили более 93 000 случаев инфекции, 76000 человек выздоровели, почти 2,5 тысячи умерли.

Напомним

От коронавируса в Харьковской области умерло 2-месячного младенца. От осложнений COVID-19 умер главный врач харьковской городской больнице.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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