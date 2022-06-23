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В Днепре полицейские задержали мужчину, который сбросил с балкона гранату и ранил ребенка

Киев • УНН

 • 137254 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Днепре правоохранители задержали мужчину, который с балкона своего дома сбросил боевую гранату и ранил 11-летнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Детали

Как отмечается, в ходе полицейской спецоперации мужчина причастный к взрыву гранаты задержан в собственной квартире.

По указанному факту открыты уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

22 июня около 19.30 в полицию поступило сообщение о взрыве возле одного из домов по улице Запорожское Шоссе в Шевченковском районе. В результате взрыва 11-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребенок госпитализирован в больницу.

На месте работают руководство ГУНП в Днепропетровской области, взрывотехники, криминалистическая лаборатория следственного управления полиции Днепропетровщины, спецподразделение КОРД, следственно-оперативная группа отделения полиции №7 Днепровского районного управления полиции.

Задержанным оказался 54-летний местный житель. Как установили правоохранители, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил предмет похожий на гранату из окна квартиры на седьмом этаже дома.

По месту жительства преступника правоохранители обнаружили еще две гранаты и патроны, сейчас обыск продолжается. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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