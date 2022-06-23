У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який скинув з балкону гранату та поранив дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який з балкону свого помешкання скинув бойову гранату та поранив 11-річного хлопчика. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Деталі
Як зазначається, в ході поліцейської спецоперації чоловіка причетного до вибуху гранати затримано у власній квартирі.
За вказаним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
22 червня близько 19.30 до поліції надійшло повідомленням про вибух біля одного з будинків по вулиці Запорізьке Шосе в Шевченківському районі. Внаслідок вибуху 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні.
На місці працюють керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, вибухотехніки, криміналістична лабораторія слідчого управління поліції Дніпропетровщини, спецпідрозділ КОРД, слідчо-оперативна група відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції.
Затриманим виявився 54-річний місцевий житель. Як встановили правоохоронці, чоловік перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння кинув предмет схожий на гранату з вікна квартири на сьомому поверсі будинку.
За місцем мешкання злочинця правоохоронці виявили ще дві гранати та набої, зараз обшук триває. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.