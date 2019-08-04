В Днепре ограбили мужчину, который приехал приобрести квартиру
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Днепре ограбили жителя Бердянска, который планировал приобрести квартиру. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Мужчина приехал в Днепр для приобретения квартиры. Когда мужчина припарковал свой автомобиль Toyota Prado возле одного из местных кафе, то его окружили три другие иномарки, из которых выбежали 6 неустановленных мужчин. Последние разбили окна автомобиля Toyota и открыто завладели сумкой с деньгами, которая была в салоне авто. После чего сели в автомобили и уехали с места происшествия.
Известно, что злоумышленникам удалось завладеть деньгами на сумму около 100 000 долларов.
Как стало известно, позже один из автомобилей, которые были использованы преступниками обнаружили в другом районе города. Автомобиль принадлежит местному жителю, причастность которого к преступлению выясняется.
Начато досудебное расследование.