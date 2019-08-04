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У Дніпрі пограбували чоловіка, який приїхав придбати квартиру

У Дніпрі пограбували чоловіка, який приїхав придбати квартиру

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Дніпрі пограбували жителя Бердянська, який планував придбати квартиру. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Чоловік приїхав до Дніпра для придбання квартири. Коли чоловік припаркував свій автомобіль Toyota Prado неподалік одного з місцевих кафе, то його оточили три інші іномарки, з яких вибігли 6 невстановлених чоловіків. Останні розбили вікна автомобіля Toyota та відкрито заволоділи сумкою з грошима, яка була в салоні авто. Після чого сіли в автомобілі і поїхали з місця події.

Наразі відомо, що зловмисникам вдалося заволодіти грошима на суму близько 100 тисяч доларів.

Як стало відомо, пізніше один з автомобілів, які були використані злочинцями виявили в іншому районі міста. Автомобіль належить місцевому жителю, причетність якого до злочину з’ясовується.

Розпочато досудове розслідування.

Українські Національні Новини

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