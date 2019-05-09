В Днепре во время движения колонны неизвестные бросили в участников шествия красную краску

"Что касается правонарушений, связанных с массовыми мероприятиями, то есть 2 ЕРДР по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "хулиганство, совершенное группой лиц". Речь идет об инциденте, который имел место сегодня утром на автодороге Кривой Рог-Днепр у села Новоселовка , где около 10 неизвестных забросали камнями два автобуса, которые двигались в направлении Днепра. К счастью, никто не пострадал. По этой же статье "хулиганство" было начато производство по городе Днепр, где неизвестные бросили красную краску во время движения колонны людей", - сказал Тракало.

По его словам, еще одно производство начато по статье 263 Уголовного кодекса Украины "незаконное обращение с оружием" в Одессе, где на Аллее Славы во время фильтрационных мероприятий правоохранители остановили мужчину, который пытался пройти в толпу людей с кастетом.



"Также на трех человек в Одессе, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Составлен три админматериалы по ст.173 " мелкое хулиганство ", - добавил пресс-секретарь.



Как сообщал УНН, ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что в столице во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, три человека были доставлены в районное управление полиции из-за использования запрещенной символики.