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В Днепре во время движения колонны неизвестные бросили в участников шествия красную краску

В Днепре во время движения колонны неизвестные бросили в участников шествия красную краску

Киев  •  УНН

 • 8874 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Во время мероприятий к 9 мая в городе Днепр неизвестные бросили красную краску во время движения колонны людей. Об этом во время брифинга в Киеве сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало, передает корреспондент УНН.

"Что касается правонарушений, связанных с массовыми мероприятиями, то есть 2 ЕРДР по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "хулиганство, совершенное группой лиц". Речь идет об инциденте, который имел место сегодня утром на автодороге Кривой Рог-Днепр у села Новоселовка , где около 10 неизвестных забросали камнями два автобуса, которые двигались в направлении Днепра. К счастью, никто не пострадал. По этой же статье "хулиганство" было начато производство по городе Днепр, где неизвестные бросили красную краску во время движения колонны людей", - сказал Тракало.

По его словам, еще одно производство начато по статье 263 Уголовного кодекса Украины "незаконное обращение с оружием" в Одессе, где на Аллее Славы во время фильтрационных мероприятий правоохранители остановили мужчину, который пытался пройти в толпу людей с кастетом.

"Также на трех человек в Одессе, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Составлен три админматериалы по ст.173 " мелкое хулиганство ", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что в столице во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, три человека были доставлены в районное управление полиции из-за использования запрещенной символики.

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