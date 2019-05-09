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У Дніпрі під час руху колони невідомі кинули в учасників ходи червону фарбу

У Дніпрі під час руху колони невідомі кинули в учасників ходи червону фарбу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Під час заходів до 9 травня у місті Дніпро невідомі кинули червону фарбу під час руху колони людей. Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало, передає кореспондент УНН.

"Що стосується правопорушень, пов’язаних з масовими заходами, то маємо 2 ЕРДР за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України "хуліганство, вчинене групою осіб". Йдеться про інцидент, який мав місце сьогодні вранці на автодорозі Кривий Ріг-Дніпро біля села Новоселівка, де близько 10 невідомих закидали камінням два автобуси, які рухались у напрямку Дніпра. На щастя, ніхто не постраждав. За цією ж статтею "хуліганство" було розпочате провадження у місті Дніпро, де невідомі кинули червону фарбу під час руху колони людей", – сказав Тракало.

З його слів, ще одне провадження розпочате за статтею 263 кримінального кодексу України "незаконне поводження зі зброєю" в Одесі, де на Алеї Слави під час фільтраційних заходів правоохоронці зупинили чоловіка, який намагався пройти в натовп людей з кастетом.

"Також на трьох осіб в Одесі, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Складено три адмінматеріали за ст.173 "дрібне хуліганство", - додав речник.

Як повідомляв УНН, раніше начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко заявив, що у столиці під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, трьох людей було доставлено до районного управління поліції через використання забороненої символіки.

Українські Національні Новини

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