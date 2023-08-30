В Днепре во время пожара жилого дома травмировались два человека - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Днепре во время пожара жилого дома госпитализировали двух человек, более 40 человек вывели из дома, среди них – дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.
Детали
Отмечается, что пожар произошел около восьми вечера 30 августа в п’пятиэтажном жилом доме в Шевченковском районе города Днепр. На четвертом этаже горела квартира.
Спасатели во время тушения пожара, с помощью аппаратов защиты органов дыхания, вывели на свежий воздух 44 человека, из них 4 детей.
Пожар ликвидировали в 21:57. Огнем уничтожено домашнее имущество в квартире на общей площади 100 кв. м.
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«В результате пожара травмированы 2 человека, которые направлены в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения», — говорится в сообщении.
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К тушению привлекались 52 пожарных и 15 единиц техники ГСЧС.
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