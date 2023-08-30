В Днепре во время пожара жилого дома травмировались два человека - ГСЧС

Детали

Отмечается, что пожар произошел около восьми вечера 30 августа в п’пятиэтажном жилом доме в Шевченковском районе города Днепр. На четвертом этаже горела квартира.

Спасатели во время тушения пожара, с помощью аппаратов защиты органов дыхания, вывели на свежий воздух 44 человека, из них 4 детей.

Пожар ликвидировали в 21:57. Огнем уничтожено домашнее имущество в квартире на общей площади 100 кв. м.

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«В результате пожара травмированы 2 человека, которые направлены в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения», — говорится в сообщении.

Дополнение

К тушению привлекались 52 пожарных и 15 единиц техники ГСЧС.

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