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В Днепре во время пожара жилого дома травмировались два человека - ГСЧС

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. В Днепре во время пожара жилого дома госпитализировали двух человек, более 40 человек вывели из дома, среди них – дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пожар произошел около восьми вечера 30 августа в п’пятиэтажном жилом доме в Шевченковском районе города Днепр. На четвертом этаже горела квартира.

Спасатели во время тушения пожара, с помощью аппаратов защиты органов дыхания, вывели на свежий воздух 44 человека, из них 4 детей.

Пожар ликвидировали в 21:57. Огнем уничтожено домашнее имущество в квартире на общей площади 100 кв. м.

Цитата

«В результате пожара травмированы 2 человека, которые направлены в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения», — говорится в сообщении.

Дополнение

К тушению привлекались 52 пожарных и 15 единиц техники ГСЧС.

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