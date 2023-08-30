У Дніпрі під час пожежі житлового будинку травмувалися дві людини – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Дніпрі під час пожежі житлового будинку госпіталізували двох людей, понад 40 осіб вивели з будинку, серед них – діти. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає УНН.
Деталі
Зазначається. що пожежа сталася близько восьмої вечора 30 серпня у п’ятиповерховому житловому будинку у Шевченківському районі міста Дніпро. На четвертому поверсі горіла квартира.
Рятувальники під час гасіння пожежі, за допомогою апаратів захисту органів дихання, вивели на свіже повітря 44 людини, з них 4 дітей.
Пожежу ліквідували о 21:57. Вогнем знищено домашнє майно в квартирі на загальній площі 100 кв. м.
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«Внаслідок пожежі травмовано 2 особи, яких направлено до лікарні з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння», — йдеться у повідомленні.
Доповнення
До гасіння залучались 52 вогнеборці та 15 одиниць техніки ДСНС.
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