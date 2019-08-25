В Днепре во время игры загорелся 8-летний мальчик

"Дети нашли бутылку с топливом и мальчик держал в руках тряпку, которая была в этой смеси. Они все ею играли, изучали, можно так сказать, переливали, поджигали. В итоге у него загорелась одежда. Он вовремя сам ее снял и был доставлен в больницу с ожогами", - сообщили в пресс-службе.

В полиции установили детей, которые вместе нашли бутила с топливом. Всем участникам события примерно 10-13 лет.

В свою очередь в Facebook появилось сообщение волонтера, которая собирает деньги на операцию и реабилитацию.

"... играл со всеми детьми во дворе, были дети и старшего возраста, кто-то из детей облил ребенка сзади и поджег. Сейчас ребенок находится в реанимации, мама одна воспитывает единственного сыночка...", - говорится в сообщении волонтера.

"То, что пишут, что его подожгли - пока состава преступления нет. Родители заявление в полицию об умышленном причинении телесных повреждений ни писали", - сообщили в полиции.

Сейчас материал в полиции зарегистрирован, проводится проверка.

Напомним, в Гадяцком районе Полтавской области мужчина, поджегши себя, покончил жизнь самоубийством.



