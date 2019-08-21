Чоловік підпалив себе після сварки з дружиною
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Гадяцькому районі Полтавської області чоловік, підпаливши себе, покінчив життя самогубством. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 20 серпня, близько 11:20, до поліції Гадяцького району надійшло повідомлення від медиків про те, що у селі Рашівка на подвір'ї свого дачного господарства покінчив життя самогубством 57-річний житель міста Києва.
Поліцейські встановили, що чоловік після побутової сварки зі своєю дружиною облив себе бензином, після чого підпалив. Від отриманих опіків він помер на місці події.
Наразі труп направлений на судово-медичну експертизу.
Дані внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Київській області поліція врятувала життя пенсіонеру, який облив себе бензином та підпалив.