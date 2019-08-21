Чоловік підпалив себе після сварки з дружиною

ukru
04:30 • 23058 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 107031 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 147496 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 136925 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 203803 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154510 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 181973 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 169955 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130583 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173524 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.9 м/с
61 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 24190 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 53728 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 35219 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 45736 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 25496 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 135225 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 203803 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 181973 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 169955 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 138482 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 107035 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101389 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 71008 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125023 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115751 перегляди
Актуальне
Чоловік підпалив себе після сварки з дружиною

Чоловік підпалив себе після сварки з дружиною

Київ • УНН

 • 16372 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Гадяцькому районі Полтавської області чоловік, підпаливши себе, покінчив життя самогубством. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 20 серпня, близько 11:20, до поліції Гадяцького району надійшло повідомлення від медиків про те, що у селі Рашівка на подвір'ї свого дачного господарства покінчив життя самогубством 57-річний житель міста Києва.

Поліцейські встановили, що чоловік після побутової сварки зі своєю дружиною облив себе бензином, після чого підпалив. Від отриманих опіків він помер на місці події.

Наразі труп направлений на судово-медичну експертизу.

Дані внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Київській області поліція врятувала життя пенсіонеру, який облив себе бензином та підпалив.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,316.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56