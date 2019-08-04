На Київщині поліція врятувала життя пенсіонеру, який облив себе бензином та підпалив
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Конфлікт стався між чоловіком та колишньою дружиною у селі Підгірці, Обухівського району, через майно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
Жінка мала намір здати металобрухт, однак пенсіонер вимагав залишити все на подвір'ї і не чіпати. В іншому випадку він обіллє себе бензином і підпалить.
На сказаному чоловік не зупинився. Він обрискав себе та своїх близьких паливом. Вкрай налякана донька викликала поліцію.
Група реагування патрульної поліції відреагували на виклик миттєво та прибула на місце події. Поліцейські спробували заспокоїти чоловіка, намагалися злагодити ситуацію і припинити конфлікт.
Господар категорично відмовився від спілкування, дістав запальничку і підпалив себе. Все відбулось миттєво. Однак працівники поліції не розгубились, швидко погасили вогонь і врятували життя чоловіку.
Потім поліцейські викликали медичну допомогу. 72-річного потерпілого доправлено до лікарні, де медики йому надали допомогу.
Нагадаємо, у Бердичеві чоловік підпалив себе на сесії міськради.