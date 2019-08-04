В Киевской области полиция спасла жизнь пенсионеру, который облил себя бензином и поджег
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Конфликт произошел между мужчиной и бывшей женой в селе Подгорцы, Обуховского района, из-за имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Женщина намеревалась сдать металлолом, однако пенсионер требовал оставить все во дворе и не трогать. В противном случае он обольет себя бензином и подожжет.
На сказанном человек не остановился. Он облил себя и своих близких топливом. Крайне напуганная дочь вызвала полицию.
Группа реагирования патрульной полиции отреагировали на вызов мгновенно и прибыли на место происшествия. Полицейские попытались успокоить мужчину, пытались сладить ситуацию и прекратить конфликт.
Хозяин категорически отказался от общения, взял зажигалку и поджег себя. Все произошло мгновенно. Однако работники полиции не растерялись, быстро погасили огонь и спасли жизнь мужчине.
Затем полицейские вызвали медицинскую помощь. 72-летнего пострадавшего доставили в больницу, где медики ему оказали помощь.
Напомним, в Бердичеве мужчина поджег себя на сессии горсовета.