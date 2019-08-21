Мужчина поджег себя после ссоры с женой

Так, 20 августа, около 11:20, в полицию Гадячского района поступило сообщение от медиков о том, что в селе Рашевка во дворе своего дачного хозяйства покончил жизнь самоубийством 57-летний житель города Киева.

Полицейские установили, что мужчина после бытовой ссоры со своей женой облил себя бензином, после чего поджег. От полученных ожогов он скончался на месте происшествия.

Сейчас труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Данные внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области полиция спасла жизнь пенсионеру, который облил себя бензином и поджег.