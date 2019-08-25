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У Дніпрі під час гри загорівся 8-річний хлопчик

У Дніпрі під час гри загорівся 8-річний хлопчик

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Самарському районі міста Дніпра 22 серпня діти знайшли пляшку з паливом, в результаті гри з речовиною загорівся 8-річний хлопчик. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

"Діти знайшли пляшку з паливом і хлопчик тримав в руках ганчірку, яка була в цій суміші. Вони всі нею гралися, вивчали, можна так сказати, переливали, підпалювали. В підсумку в нього загорівся одяг. Він вчасно сам його зняв і був доставлений в лікарню з опіками", - повідомили у пресслужбі.

У поліції встановили дітей, які разом знайшли бутилу з паливом. Всім учасникам події приблизно 10-13 років.

В свою чергу у Facebook з'явився допис волонтерки, яка збирає гроші на операцію та реабілітацію.

"... грав з усіма дітками у дворі, були дітки і старшого віку, хтось з дітей облив дитину ззаду і підпалив. Зараз дитина знаходиться в реанімації, мама одна виховує єдиного синочка...",- йдеться в повідомленні волонтерки.

"Те, що пишуть, що його підпалили – поки складу злочину немає. Батьки заяву в поліцію про навмисне заподіяння тілесних ушкоджень не писали", - повідомили у поліції.

Наразі матеріал в поліції зареєстрований, триває перевірка.

Нагадаємо, у Гадяцькому районі Полтавської області чоловік, підпаливши себе, покінчив життя самогубством.

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