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В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову и Горькому отдадут "Зооконтролю"

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Днепре перенесут на территорию КП памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим деятелям, связанным с рф и ссср. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов, информирует УНН.

Цитата

«Сегодня (6 декабря -ред.) исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль». Пусть пока постоят там. Целее будут», - сообщил он.

Детали 

Чиновник отметил, что городские власти Днепра неоднократно обращались к столичным начальникам с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с бывшим ссср и страной-агрессорой.

Филатов добавил, что демонтаж начнется в ближайшие дни.

Дополнение

В Киеве будут демонтировать памятники главарю большевиков Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и советскому военачальнику Николаю Ватутину в Мариинском парке.

Украинские Национальные Новости

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