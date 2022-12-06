В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову и Горькому отдадут "Зооконтролю"

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«Сегодня (6 декабря -ред.) исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль». Пусть пока постоят там. Целее будут», - сообщил он.

Детали

Чиновник отметил, что городские власти Днепра неоднократно обращались к столичным начальникам с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с бывшим ссср и страной-агрессорой.

Филатов добавил, что демонтаж начнется в ближайшие дни.

Дополнение

В Киеве будут демонтировать памятники главарю большевиков Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и советскому военачальнику Николаю Ватутину в Мариинском парке.