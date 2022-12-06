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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 36235 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Дніпрі пам’ятники Пушкіну, Ломоносову та Горькому віддадуть "Зооконтролю"

У Дніпрі пам’ятники Пушкіну, Ломоносову та Горькому віддадуть "Зооконтролю"

Київ • УНН

 • 828789 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Дніпрі перенесуть на територію КП пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим діячам, що пов'язані з рф та срср. Про це повідомив мер міста Борис Філатов, інформує УНН.

Цитата

«Сьогодні (6 грудня - ред.) виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим на територію комунального підприємства «Зооконтроль». Нехай поки що постоять там. Цілішими будуть», - повідомив він.

Деталі

Чиновник зауважив, що міська влада Дніпра неодноразово зверталася до столичних начальників з проханням визначити об'єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам'ятники, пов'язані з колишнім срср та країною-агресоркою.

Філатов додав, що демонтаж розпочнеться найближчими днями.

Доповнення

У Києві будуть демонтувати пам’ятники ватажку більшовиків Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та радянському воєначальнику Миколі Ватутіну в Маріїнському парку.

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