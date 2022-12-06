У Дніпрі пам’ятники Пушкіну, Ломоносову та Горькому віддадуть "Зооконтролю"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Дніпрі перенесуть на територію КП пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим діячам, що пов'язані з рф та срср. Про це повідомив мер міста Борис Філатов, інформує УНН.
Цитата
«Сьогодні (6 грудня - ред.) виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим на територію комунального підприємства «Зооконтроль». Нехай поки що постоять там. Цілішими будуть», - повідомив він.
Деталі
Чиновник зауважив, що міська влада Дніпра неодноразово зверталася до столичних начальників з проханням визначити об'єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам'ятники, пов'язані з колишнім срср та країною-агресоркою.
Філатов додав, що демонтаж розпочнеться найближчими днями.
Доповнення
У Києві будуть демонтувати пам’ятники ватажку більшовиків Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та радянському воєначальнику Миколі Ватутіну в Маріїнському парку.