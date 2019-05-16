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В Днепре оранизатор наркокартеля убегал от полиции вплавь

В Днепре оранизатор наркокартеля убегал от полиции вплавь

Киев  •  УНН

 • 14443 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Днепре правоохранители задержали организатора мощной группы наркодельцов, который пытался убежать от полицейских вплавь. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

Как отмечается, в марте правоохранители провели совместную спецоперацию и разоблачили масштабную преступную группу по сбыту психотропных веществ с месячным оборотом в 4 млн. гривен.

В начале апреля 39-летний злоумышленник и его помощник были объявлены в розыск по подозрению в организации производства и сбыта прекурсоров в особо крупных размерах. 15 мая сотрудники управления противодействия наркопреступности получили информацию, что главный подозреваемый отдыхает в одном из развлекательных комплексов на берегу реки Днепр. При попытке задержать его, мужчина побежал к воде и поплыл на остров, надеясь на прибытие товарища на яхте. Для задержания подозреваемого были привлечены сотрудники водной полиции. Полицейские совместно проверили островок, а когда беглец снова бросился в воду - догнали и задержали его.

Правоохранители сообщили, что 13 марта провели ряд обысков, в результате которых из незаконного оборота было изъято 660 кг прекурсоров соляной кислоты, более 3,5 тонны серной кислоты, 102 кг псевдоэфедрина, 1500 л ортофосфорной кислоты и 60 л жидкого азота.

Также у участников преступной группировки изъято 2 автомобиля и 2 водных мотоцикла.

В результате операции были задержаны пятеро активных членов организованной преступной группы, которые занимались сбытом прекурсоров псевдоэфедрин и фенилнитропропен, используемых для изготовления психотропных веществ амфетамин и метамфетамин. Известно, что прекурсоры распространяли на территории Украины с использованием всемирной сети Интернет с помощью служб курьерской доставки. Ежемесячно незаконный бизнес приносил преступникам от 3 до 4 миллионов гривен дохода. По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет около 12 млн. гривен.

Пяти членам группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров). Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в столице "прикрыли" наркогруппировку с миллионными оборотами.

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