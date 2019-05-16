У Дніпрі оранізатор наркокартелю тікав від поліції вплав

Як зазначається, у березні правоохоронці провели спільну спецоперацію та викрили масштабну злочинну групу зі збуту психотропних речовин з місячним оборотом до 4 млн. гривень.

На початку квітня 39-річного зловмисника та його посібника було оголошено у розшук за підозрою в організації виготовлення та збуту прекурсорів в особливо великих розмірах. 15 травня співробітники управління протидії наркозлочинності отримали інформацію, що головний підозрюваний відпочиває в одному з розважальних комплексів на березі річки Дніпро. Під час спроби затримати його, чоловік побіг до води та поплив на острівець, сподіваючись на прибуття товариша на яхті. Для затримання підозрюваного були залучені співробітники водної поліції. Поліцейські спільно перевірили острівець, а коли втікач знову кинувся у воду – наздогнали та затримали його.

Правоохоронці повідомили, що 13 березня провели ряд обшуків, в результаті яких з незаконного обігу було вилучено 660 кг прекурсорів соляної кислоти, понад 3,5 тонни сірчаної кислоти, 102 кг псевдоефедрину, 1500 л ортофосфорної кислоти та 60 л рідкого азоту.

Також у учасників злочинного угруповання вилучено 2 автомобілі та 2 водних мотоцикла.

В результаті операції було затримано п’ятеро активних членів організованої злочинної групи, які займалися збутом прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропен, що використовуються для виготовлення психотропних речовин амфетамін та метамфетамін. Відомо, що прекурсори розповсюджували на території України з використанням всесвітньої мережі Інтернет за допомогою служб кур’єрської доставки. Щомісячно незаконний бізнес приносив злочинцям від 3 до 4 мільйонів гривень доходу. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить близько 12 млн. гривен.

П’ятьом членам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів). Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці "прикрили" наркоугруповання з мільйонними оборотами.