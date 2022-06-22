В Днепре неизвестный бросил из окна гранату во двор. Пострадал 11-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Днепре неизвестный из окна сбросил гранату во двор, когда там гуляли дети, сообщают местные Telegram-каналы. По данным полиции, 11-летний мальчик получил телесные повреждения, передает УНН.
Детали
22 июня около 19.30 в полицию поступило сообщение о взрыве возле одного из домов по улице Запорожское Шоссе в Шевченковском районе.
В результате взрыва неустановленного предмета 11-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребенок госпитализирован в больницу.
На месте происшествия работает руководство ГУНП в Днепропетровской области, взрывотехники, спецподразделение КОРД, следственно-оперативная группа отделения полиции.
"В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и лицо причастное к уголовному преступлению", - отметили в полиции.
Добавим
В то же время Telegram-каналы сообщают, что мужчину, который бросил гранату, уже задержали.