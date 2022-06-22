У Дніпрі невідомий кинув із вікна гранату у двір. Постраждав 11-річний хлопчик

Деталі

22 червня близько 19.30 до поліції надійшло повідомленням про вибух біля одного з будинків по вулиці Запорізьке Шосе в Шевченківському районі.

Внаслідок вибуху невстановленого предмету 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні

На місці події працює керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, вибухотехніки, спецпідрозділ КОРД, слідчо-оперативна група відділення поліції.

"Наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху, та особу причетну до кримінального правопрорушення", - зазначили у поліцїі.

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У той же час Telegram-канали повідомляють, що чоловіка, який кинув гранату вже затримали.