В Днепре неизвестные угрожают судье
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Днепре неустановленные лица прислали письмом угрозы на имя судьи одного из райсудов города. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Письмо на имя судьи пришло по почте на адрес суда. В письме неизвестный требует от судьи оправдательные приговоры для обвиняемых по одному из дел, находящихся на рассмотрении судьи. В противном случае неизвестные угрожают, что у судьи и его семьи будут проблемы.
Сейчас начато досудебное расследование из-за угрозы должностному лицу.
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Как сообщал УНН, за год от рук преступников пострадало более тысячи и погибло четыре врача