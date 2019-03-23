В Днепре неизвестные угрожают судье

Письмо на имя судьи пришло по почте на адрес суда. В письме неизвестный требует от судьи оправдательные приговоры для обвиняемых по одному из дел, находящихся на рассмотрении судьи. В противном случае неизвестные угрожают, что у судьи и его семьи будут проблемы.



Сейчас начато досудебное расследование из-за угрозы должностному лицу.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Светловодске неизвестные угрожали взорвать суд



Как сообщал УНН, за год от рук преступников пострадало более тысячи и погибло четыре врача