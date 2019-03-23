У Дніпрі невідомі погрожують судді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Дніпрі невстановлені особи надіслали листом погрози на ім’я судді одного з райсудів міста. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Лист на ім’я судді надійшов поштою на адресу суду. В листі невідомий вимагає від судді виправдувальні вироки для обвинувачених в одній зі справ, які є на розгляді судді. В іншому випадку невідомі погрожують, що у судді та її родини будуть проблеми.
Наразі розпочато досудове розслідування через погрози посадовій особі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Світловодську невідомі погрожували підірвати суд
Як повідомляв УНН, за рік від рук злочинців постраждало понад тисяча та загинуло чотири лікарі