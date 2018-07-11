В Днепре легковушка врезалась в электроопору, погиб водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Автомобиль столкнулся с электроопорой вчера вечером, в результате чего водитель автомобиля погиб на месте. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
"ДТП произошло около 21:30 на ул. Набережная Заводская. Автомобиль OPEL Kadett совершил столкновение с электроопорой. На момент ДТП пассажиров в транспортном средстве не было", - говорится в сообщении.
В результате погиб водитель автомобиля. Им оказался местный житель 1979 года рождения. Предварительно, он не справился с управлением.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины. Тело погибшего направили на проведение судмедэкспертизы. Расследование продолжается.
Напомним, в результате ДТП, которое произошло вечером 10 июля, в Харькове погибли двое мотоциклистов. Так, столкнулись автомобиль и два мотоцикла.