У Дніпрі легковик врізався в електроопору, загинув водій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Автомобіль зіткнувся з електроопорою вчора ввечері, внаслідок чого водій автівки загинув на місці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"ДТП сталося близько 21:30 на вул. Набережна Заводська. Автомобіль OPEL Kadett скоїв зіткнення з електроопорою. На момент ДТП пасажирів у транспортному засобі не було", – йдеться в повідомленні.
В результаті загинув водій автівки. Ним виявився місцевий житель 1979 року народження. Попередньо, він не впорався з керуванням.
На місці аварії працювала слідчо-оперативна група.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України. Тіло загиблого направили на проведення судмедекспертизи. Розслідування триває.
Нагадаємо, внаслідок ДТП, яке сталася ввечері 10 липня, у Харкові загинули двоє мотоциклістів. Так, зіткнулися автомобіль та два мотоцикли.