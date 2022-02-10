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В Днепре коммунальщики вылетели из автоподъемника, который задел грузовик. Открыто производство

Киев • УНН

 • 27405 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Днепре во время ремонтных работ грузовик наехал на грузовой автоподъемник. В результате двое мужчин вылетели из "корзины". Они были госпитализированы в больницу. Полиция открыла уголовное производство. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.

Цитата

“9 февраля около 15:20 произошло ДТП по улице Набережная Победа в Днепре. По предварительной информации 32-летний водитель (грузовика — ред.) допустил наезд на грузовой автоподъемник, в результате чего травмировались двое мужчин, которые в это время выполняли работы и были госпитализированы в городскую больницу”, — рассказали в полиции.

Детали

В полиции отметили, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

“В рамках этого производства правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и детали”, — добавили в полиции.

Дополнения

В Ровно задержали мужчину, который спровоцировал ДТП, избил полицейского, а также имел при себе пистолет и наркотики.

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