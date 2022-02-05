Вечірні "пригоди" з пістолетом та наркотиками: поліція затримала рівнянина під час ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Рівному затримали чоловіка який спричинив ДТП, побив полісмена, а також мав при собі пістолет та наркотики. Про це повідомляє нацполіція Рівненщини, пише УНН.
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Водій автомобіля «BMW X5» скоїв ДТП та зник з місця події. Працівники поліції визначили особу та відшукали винуватця.
38-річного рівнянина запросили до службового автомобіля, втім той почав агресивно себе поводити, нецензурно виражався та наніс удари в обличчя інспектору патрульної поліції. До дебошира застосували спецзасіб - кайданки, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Під час обшуку, у чоловіка вилучили пістолет з гумовими кулями, який був заряджений, а також пристрій для куріння із залишками речовини зеленого кольору рослинного походження.
У чоловіка були явні ознаки наркотичного сп’яніння, втім проїхати до медзакладу для експертизи - відмовився. За порушення правил дорожнього руху що спричинило пошкодження ТЗ, зникнення з місця ДТП, відмову огляду на проходження стану наркотичного сп’яніння, відмови пред’явити документи та вчинення дрібного хуліганства на водія складено адмінматеріали за п'ятьма статтями КУпАП.
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