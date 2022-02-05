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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вечірні "пригоди" з пістолетом та наркотиками: поліція затримала рівнянина під час ДТП

Вечірні "пригоди" з пістолетом та наркотиками: поліція затримала рівнянина під час ДТП

Київ • УНН

 • 28211 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Рівному затримали чоловіка який спричинив ДТП, побив полісмена, а також мав при собі пістолет та наркотики. Про це повідомляє нацполіція Рівненщини, пише УНН.

Деталі

Водій автомобіля «BMW X5» скоїв ДТП та зник з місця події. Працівники поліції визначили особу та відшукали винуватця.

38-річного рівнянина запросили до службового автомобіля, втім той почав агресивно себе поводити, нецензурно виражався та наніс удари в обличчя інспектору патрульної поліції. До дебошира застосували спецзасіб - кайданки, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Під час обшуку, у чоловіка вилучили пістолет з гумовими кулями, який був заряджений, а також пристрій для куріння із залишками речовини зеленого кольору рослинного походження. 

У чоловіка були явні ознаки наркотичного сп’яніння, втім проїхати до медзакладу для експертизи - відмовився. За порушення правил дорожнього руху що спричинило пошкодження ТЗ, зникнення з місця ДТП, відмову огляду на проходження стану наркотичного сп’яніння, відмови пред’явити документи та вчинення дрібного хуліганства на водія складено адмінматеріали за п'ятьма статтями КУпАП.

Нагадаємо 

Поблизу Червонограда сталася ДТП за участю трьох автомобілів, є загиблий - поліцейські розслідують всі обставини події.

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