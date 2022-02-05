Вечерние "приключения" с пистолетом и наркотиками: полиция задержала жителя Ровно во время ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 Февраля. УНН. В Ровно задержали мужчину, который вызвал ДТП, избил полицейского, а также имел при себе пистолет и наркотики. Об этом сообщает Нацполиция Ровенской области, пишет УНН.
Детали
Водитель автомобиля "BMW X5" совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции определили личность и отыскали виновника.
38-Летнего ровенчанина пригласили в служебный автомобиль, однако тот начал агрессивно себя вести, нецензурно выражаться и нанёс удары в лицо инспектору патрульной полиции. К хулигану применили спецсредство - наручники, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Во время обыска у мужчины изъяли пистолет с резиновыми пулями, который был заряжен, а также устройство для курения с остатками вещества зеленого цвета растительного происхождения.
У мужчины были явные признаки наркотического опьянения, однако проехать в медучреждение для экспертизы отказался. За нарушение правил дорожного движения повлекшее повреждение ТС, исчезновение с места ДТП, отказ на прохождение осмотра состояния наркотического опьянения, отказа предъявить документы и совершение мелкого хулиганства на водителя составлены админматериалы по пяти статьям КпКУ.
Напомним
Вблизи Червонограда произошло ДТП с участием трех автомобилей, есть погибший - полицейские расследуют все обстоятельства произошедшего.